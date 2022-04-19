Her pazarda aynı manzara: Tonlarca çöpün çilesini temizlikçiler çekiyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı pazarının ardından geriye tonlarca pazar arttığı ve çöp çıkıyor. Pazar sonrası hemen harekete geçen temizlik ekipleri ise gece geç saatlere kadar sokakta temizlik yapıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Salı pazarının ardından ortaya çıkan görüntüler, görenleri hayrete düşürüyor. Kurulan semt pazarının ardından geriye meyve ve sebze atıklarıyla birlikte ambalaj atıkları ve sebze meyve kasaları kalırken, sokaklar adeta çöp yığınlarıyla kaplanıyor. Pazar bittiğinde ise Süleymanpaşa Belediyesine bağlı temizleme araçları ve temizlik personelleri çöplüğe dönen sokakları temizlemek için gece geç saatlere kadar çalışma yapıyor. Temizlenen sokak daha sonra yıkanırken, pazaryerinden çıkan çöpler ise önce türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşümü mümkün olanlar doğaya ve ekonomiye kazandırılırken, çıkan sebze ve meyve artıkları da hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.