Hayrabolu’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, hayatı etkilemeye devam ediyor.

İlçede etkili olan sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, oluşan sis nedeniyle sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.