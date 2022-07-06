Hayrabolu’da yerli karpuz satışları başladı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde yerli karpuz satışları başladı.

Emiryakup Mahallesi’nde karpuz üretimi yapan Fahrettin Esen, ürettikleri karpuzları traktör arabasında satışa sunduklarını belirtti.

Bu yıl 10 dönüm alanda karpuz üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Esen, "Yerli karpuzları yeni hasat ettim ve piyasaya satışa çıkardım. Yaklaşık 20 yıldır karpuz ekimi gerçekleştiriyorum" dedi.

Satışlardan memnun olduğunu ifade eden Esen, karpuzun kilosunu 5 liradan satışa sunduğunu ifade etti.