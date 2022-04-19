Hayrabolu’da "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Sülün başkanlığında, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam Sülün burada yaptığı konuşmada, "Muhtarlarımızla her ay yaptığımız toplantılarda, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulabilmesi amacıyla mahallelerimizdeki ihtiyaç ve sorunların ilk ağızdan dile getirilerek gereği yapılmak üzere hazır bulunan kurum amirlerine iletilmektedir. Devletin temsilcisi olan muhtarlarımız bu konularda üzerlerine düşen vazifeleri mahallelerinde sorumluluk bilinciyle yerine getireceklerdir" dedi.

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Osman İnan ise, belediye olarak mahallerdeki sorunların çözümü noktasında çalıştıklarını ifade etti.