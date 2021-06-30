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Hayrabolu’da mera ıslah çalışmaları başladı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde mera ıslah çalışmaları başladı.

TEKİRDAĞ 30.06.2021, 17:26
Hayrabolu’da mera ıslah çalışmaları başladı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde mera ıslah çalışmaları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" ile gübreleme, karaçalı temizliği, tohumlama ve otlatma planlamalarına yönelik uygulamalara başlandı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, projede yer alan kara çalı (dal parçalama) makinasını Hayrabolu ilçesi Merkez Mahalle Mera Yönetim Birliği Başkanı Nazmi Pala’ya teslim etti. Öcal’ın Mera Yönetim Birliği ile yaptığı görüşmenin ardından mahalle merasına geçilerek, karaçalı temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.
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