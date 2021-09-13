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Hayrabolu’da Güneydoğu Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, 73 yaşındaki Güneydoğu Gazisi Recep Demir, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ 13.09.2021, 16:47
Hayrabolu’da Güneydoğu Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, 73 yaşındaki Güneydoğu Gazisi Recep Demir, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.


İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gazi Recep Demir’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Küçük Karayahşi Camisi’ne getirildi. Tekirdağ’ın Karayahşi Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demir’in cenazesi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Cenaze törenine, Tekirdağ Vali Yardımcısı Harun Kaya, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, Garnizon Komutanı Albay İlyas Akay, Belediye Başkanı Osman İnan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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