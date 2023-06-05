Hayrabolu’da el emeği göz nuru sergisi açıldı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Hayrabolu Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Karadayı, 2022-2023 eğitim yılında mesleki teknik alanda 144 kurs açıklarını ve açılan kurslara 2 bin 387 kursiyerin başvurduğunu kaydetti. Sergi açılışının ardından katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. Serginin iki gün boyunca açık kalacağı kaydedildi.

Açılışa Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, Belediye Başkanı Osman İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Karadayı, birim müdürleri ve kursiyerler katıldı.