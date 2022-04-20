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Hayrabolu’da çiçek açan ’Sarı Gelin’, rengiyle büyülüyor
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinin bereketli topraklarına ekilen ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola bitkisi çiçek açmaya başladı.
TEKİRDAĞ 20.04.2022, 16:09
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinin bereketli topraklarına ekilen ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola bitkisi çiçek açmaya başladı.
Hayrabolu ovasını sarıya boyayan kanola, rengiyle göz kamaştırıyor. Yeşil renkli buğday tarlaları ile sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları güzel görüntüler oluşturuyor.