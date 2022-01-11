Hayrabolu’da çatı yangını

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kahya Mahallesi Malkara Caddesi’nde 4 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında çatıda maddi hasar oluştu.