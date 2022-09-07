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Hayrabolu SYDV’den kömür yardımı
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür dağıtımına başlandı.
TEKİRDAĞ 07.09.2022, 19:54
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi bin 250 aileye kömür dağıtımına başlandı.
Hayrabolu Kaymakamı ve SYDV Başkanı Eyüp Fırat, yaptığı açıklamada, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımına başlandığını söyledi. Hayrabolu SYDV tarafından ihtiyaç sahibi hane başına 850 kilogram olmak üzere toplamda bin ton kömür yardımı yapılacağını ifade eden Fırat, "Kömür sahasına gelen kömürleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" dedi.
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