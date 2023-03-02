Hayrabolu SYDV, Şubat ayında bin 669 aileye yardımda bulundu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Şubat ayında bin 669 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat yaptığı açıklamada, Şubat ayında bin 669 ihtiyaç sahibine 3 milyon 29 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.