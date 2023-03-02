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Hayrabolu SYDV, Şubat ayında bin 669 aileye yardımda bulundu
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Şubat ayında bin 669 vatandaşa yardım yapıldı.
TEKİRDAĞ 02.03.2023, 17:05
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Şubat ayında bin 669 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat yaptığı açıklamada, Şubat ayında bin 669 ihtiyaç sahibine 3 milyon 29 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.