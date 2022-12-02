Hayrabolu SYDV kasım ayında 2 bin aileye yardımda bulundu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) kasım ayında 2 bin 42 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayında 2 bin 42 ihtiyaç sahibine 2 milyon 266 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi. Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.