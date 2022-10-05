Hayrabolu SYDV eylül ayında 2 bin 884 aileye yardımda bulundu

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) eylül ayında 2 bin 884 vatandaşa yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat gazetecilere yaptığı açıklamada, eylül ayında 2 bin 884 ihtiyaç sahibine bir milyon 478 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.

Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.