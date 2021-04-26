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Hayrabolu Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi hizmete açıldı

Hayrabolu Devlet Hastanesinde kurulan diyaliz ünitesi hizmete açıldı.

TEKİRDAĞ 26.04.2021, 18:12
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Hayrabolu Devlet Hastanesinde diyaliz ünitesi hizmete açıldı

Hayrabolu Devlet Hastanesinde kurulan diyaliz ünitesi hizmete açıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Hayrabolu Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan diyaliz ünitesinin hizmete açıldığını söyledi. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı konuşmada, diyaliz ünitesinin açılmasının ilçeye sağlık alanında yapılabilecek en büyük hizmetlerden birisi olduğunu belirterek, diyaliz ünitesinin ilçede yaşayan böbrek hastalarının da umudu olduğunu ifade etti.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Bilge Sertel Tüfekçi ise, "Hayrabolu Devlet Hastanemiz olarak ilçemize ve yakın bölgemize sağlık hizmeti vermenin sorumluluğunu her zamankinden daha çok hissediyoruz. Ancak omuzlarımızda yükselen bu tarihi sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye çalışırken yalnız olmadığımızı hissetmek bizlere tarifsiz güç katmıştır. Halkımıza verdiğimiz sağlık hizmetini bir kademe daha ileriye taşıyabilmek adına hastanemizin diyaliz ünitesini kurarak hizmete açmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
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