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Hastaneler dezenfekte ediliyor

Korona virüsü salgını ile mücadelede aşılama uygulamaları neticesinde Türkiye’nin en az vaka sayısına sahip illerinden biri olan Tekirdağ’da merkez ilçe Süleymanpaşa Belediyesi, salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana (11 Mart 2020) kararlılıkla sürdürdüğü salgın mücadelesini aynı titizlikle yerine getirmeye devam ediyor.

TEKİRDAĞ 09.09.2021, 16:17
Hastaneler dezenfekte ediliyor

Korona virüsü salgını ile mücadelede aşılama uygulamaları neticesinde Türkiye’nin en az vaka sayısına sahip illerinden biri olan Tekirdağ’da merkez ilçe Süleymanpaşa Belediyesi, salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana (11 Mart 2020) kararlılıkla sürdürdüğü salgın mücadelesini aynı titizlikle yerine getirmeye devam ediyor.


Kamusal alanlar, parklar, okul bahçeleri ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği noktaların yanı sıra, sağlık kuruluşlarının giriş-çıkışlarında düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri yürütülüyor. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamaları kapsamında, Süleymanpaşa Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servis ve poliklinik giriş-çıkışları detaylı arındırma işlemlerine tabi tutuldu.



Kişisel tedbirlere devam çağrısı


Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgın tedbirlerinin kurumsal olarak eksiksiz uygulandığı, ancak kurumsal tedbirlerin kişisel önlemler olmadan yetersiz kalacağı ifade edilerek, aşı başta olmak üzere maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin bir süre daha uygulanmasının önemine değinilerek vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

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