Hasat denetimleri başladı

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan hububatta arpa ve buğday hasadına başlanılması ile birlikte ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat kontrolleri çalışmalarına başlandı. Ekin sahiplerinin hasat başında bulunmalarının önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdür Oktay Öcal, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tokgöz ile birlikte teknik personelinde katılımıyla Yayabaşı Mahallesinde, Mahalle Muhtarı Sebahattin Oruç’un biçerdöver operatörlüğünde gerçekleştirilen buğday ürünü hasadına iştirak etti.

Üreticilerin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesini sağlamak amacıyla biçerdöver hasat kontrolleri İl ve İlçe Müdürlüklerindeki teknik ekipler tarafından etkin bir şekilde yapılıyor.

Hasat sahiplerine çağrı

Ürün hasadının daha sağlıklı olarak sürdürülebilmesi açısından ürün sahiplerinin mutlaka hasatta tarlasında olması ve hasada nezaret etmesi gerekiyor. İl Hasat koordinatörleri ve yetkili kontrolörlerim denetimlere hasat bitene kadar devam edecek. Hasat tebliğine aykırı hasat yapanların İl ve İlçe Müdürlüklerine bildirilmesi, Tekirdağ’da hububat hasadının başarı ile gerçekleştirilmesi açısından önem arz ediyor.