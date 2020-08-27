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Gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIĞA GEÇİT VERİLMİYOR. POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA MALKARA İLÇESİ GİRİŞİNDE UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMA NETİCESİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN, 275 ADET CEP TELEFONU VE 100 ADET ŞARJ CİHAZI İLE 100 ADET ŞARJ KABLOSU ELE GEÇİRİLDİ. OLAYA İLİŞKİN 1 ŞAHSA 5607 SKM SUÇUNDAN İŞLEM YAPILARAK GÖZALTINA ALINDI. OPERASYON SONRASINDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERLE 'TUNA1', 1071 VE 1922 MESAJI VERİLDİ.
TEKİRDAĞ 27.08.2020, 13:17
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta, 275 adet kaçak cep telefonu, yüzlerce adet şarj cihazı ve şarj kablosu ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılığa geçit verilmiyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Malkara ilçesi girişinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen, 275 adet cep telefonu ve 100 adet şarj cihazı ile 100 adet şarj kablosu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Operasyon sonrasında ele geçirilen malzemelerle ’TUNA1’, 1071 ve 1922 mesajı verildi.
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