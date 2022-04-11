Görme engelliler için Braille alfabesi ile mukabele

Çorlu İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Hacı Mehmet Özaslan Kur’an Kursu’nda görme engelli vatandaşlara yönelik olarak Braille alfabesi ile mukabele okunmasına başlandı.

Çorlu İlçe Müftülüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Hacı Mehmet Özaslan Kur’an kursunda görme engelli sınıflarında eğitim gören öğrencilere ve vatandaşlara yönelik olarak Braille alfabesi ile mukabele okunmaya başlandı.

Konuya ilişkin olan Çorlu Müftülüğü’nden yapılan açıklamada, “Engelli Koordinatörü ve Reşadiye Kur’an Kursu öğreticisi Esra Erem tarafından Ramazan ayı boyunca Hacı Mehmet Özaslan Kur’an Kursu görme engelli sınıfında eğitim gören öğrencilerin ve vatandaşların katılımlarıyla Braille alfabesi ile mukabele okunmaktadır” denildi.