Tekirdağ’da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen 5 kaymakam ve jandarma komutanına veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün ve Jandarma Genel Komutanlığı’na Yönelik, Emeklilik, Terfi ve Atamalara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile görev yeri değişen Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç için veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen Veda Yemeği’ne Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım’ın yanı sıra Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ünal Bingül, Baro Başkanı Av. Sedat Tekneci, Vali Yardımcıları Murat Eren, Osman Abdullah Günaydın, Asalet Karabulut, Kaymakamlar, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel katıldı.

Veda Yemeği’nda konuşan Vali Yıldırım, “Kaymakamlarımıza ve İl Jandarma Komutanımıza Tekirdağ’a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.