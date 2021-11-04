Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları” programları sürüyor. Başkan Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası sektör temsilcileriyle akşam yemeği eşliğinde bir araya geldi.

Farklı meslek gruplarıyla istişarede bulunmak üzere gerçekleştirilen toplantıların beşincisinde, Tekirdağ Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Emine Arıkan, oda yönetimi ve üyeleriyle istişarede bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,bir otelde düzenlenen toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, 30 aylık hizmet süresinde gerçekleştirdikleri proje, yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Katılımlarından dolayı esnafa teşekkür eden Başkan Yüksel, açılış konuşmasının ardından Süleymanpaşa’da sektöre uzun yıllardır emekleriyle değer katan, Tekirdağ Bakkallar ve Bayiler Odasının en kıdemli üyesi İbrahim Güneş’e meslekte geride bıraktığı 52’nci yıl anısına plaket takdim etti.

Başkan Yüksel’in ardından Oda Başkanı Emine Arıkan da, oda üyelerine seslenerek toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti. Arıkan, Süleymanpaşa’ya verdiği hizmetlerden ötürü Başkan Yüksel’e teşekkür plaketi verdi.

Arıkan’ın ardından, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, 2020 yılının ilk günlerinden bu yana ülkemizde etkisini göstermeye devam eden Korona virüsü salgını ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Başkan Yüksek projelerini anlattı

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediye olarak gerçekleştirdikleri hizmetler, belediyenin mali durumu ve devam eden yatırımlar ile önümüzdeki günlerden itibaren hayata geçirilecek dev projeler hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Yüksel, sektör temsilcileri ile her yıl yapmayı planladıkları buluşmaların geçtiğimiz yıl salgın engeli sebebiyle gerçekleşemediğini, önümüzdeki süreçte yılda en az bir kez yeniden bir araya gelmeyi ümit ettiğini dile getirerek toplantıyı sonlandırdı.

Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmalarının beşinci ayağında, toplantıya Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sami Kayın, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları, Tekirdağ Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Emine Arıkan, yönetim kurulu ve oda üyeleri ile belediye birim müdürleri de eşlik etti.