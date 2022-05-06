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Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeline afet eğitimi
AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi.
TEKİRDAĞ 06.05.2022, 11:40
AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline afet eğitimi verildi.
2022 ’Türkiye Afet Tatbikat Yılı’ çerçevesinde, AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü" personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Toplantı salonunda verilen eğitimde katılımcılara İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.