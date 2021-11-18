Gazi ve şehit yakınlarıyla vefa yemeği

Tekirdağ’daki gazi ve şehit yakınlarına yönelik vefa yemeği düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, şehit aileleri ve gaziler ile Süleymanpaşa ilçesinde bir otelde düzenlenen vefa yemeğinde bir araya geldi. Yemekte konuşan Vali Yıldırım, “Bu vatanın her santimetresinde bu ezan duyulacaktır, bu bayrak vatanımızın her santimetrekaresinde özgürce dalgalanacaktır. Bunu sağlayabilmek için sizler ailenizden şehit verdiniz, şehitler verdik, hepimizin ailesinde şehitler var. Gazi oldunuz, bunun için oldunuz. Şehit aileleri çok kıymetli, şehitlerimizin bize bir emaneti. Gazilerimiz de çok kıymetli, onların hem aileleri, hem kendileri baş tacımızdır” dedi.

Programa Vali Yıldırım’ın yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Trabzon Şalpazarı Eğitim Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Keskin, dernek üyeleri, şehit aileleri ve gaziler, Tekirdağ’da bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Deniz Uygun ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz katıldı.