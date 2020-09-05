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Fırlayan spiral taşı işçinin bacağına isabet etti
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE ÇALIŞTIĞI SIRADA SPİRAL TAŞININ FIRLAMASI SONUCU BİR İŞÇİ YARALANDI.
TEKİRDAĞ 05.09.2020, 18:14
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çalıştığı sırada spiral taşının fırlaması sonucu bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi’nde A.K. (22) isimli genç, çalıştığı esnada spiral makinesinden fırlayan spiral taşı, sol bacağına isabet etti. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı genç tedavi altına alındı.
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