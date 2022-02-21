Fidanlık incelendi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi bünyesinde oluşturulan Belediye Fidanlığı ve Serasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa Belediyesinin çevre düzenlemelerinde kullanılacak olan fidan, süs çiçeği gibi materyalleri kendi bünyesi içinde üretebilmesi amacıyla kurulan fidanlık ve serada incelemede bulunan ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Yüksel, budama ve aşılama çalışmalarına da bizzat katıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediye Fidanlığı ve Seramızı ziyaret ederek devam eden çalışmaları inceledik. Bahçe ve süs bitkileri yetiştireceğimiz alanda yapacaklarımızı planlayarak, ekiplerimize kolaylıklar diledik. Önümüzdeki günlerde tam kapasiteyle çalıştıracağımız seramızda belediyemizin tüm ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz” diye konuştu.