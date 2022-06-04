Festival öncesi 3 milyon turist için sınır kapılarında broşür dağıtılıyor

Tekirdağ’ın yöresel lezzetlerinden biri olan kirazın tanıtımı için yarım asırdır devam eden ‘Kiraz Festivali’ öncesi kolları sıvayan Süleymanpaşa Belediyesi, sınır kapılarında dört dilde bastırdığı broşürleri dağıtıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleşecek olan Kiraz Festivali öncesinde çalışmalarını hızlandıran Süleymanpaşa Belediyesi, sınır kapılarında broşür dağıtımına devam ediyor. Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Gönül Elçileri ekipleri tarafından Edirne ve Kırklareli illerinde bulunan Kapıkule, Dereköy ve İpsala Sınır Kapıları’nda dağıtılan broşürlerde, kiraz festivalinin yanı sıra 1 Haziran ve 14 Temmuz arasında sürecek olan ’Cadde ve Pasaj İndirim Günleri’ tanıtımına da yer veriliyor.

Türkçe, İngilizce, Bulgarca ve Yunanca olarak hazırlanan broşürde, “1 Haziran-14 Temmuz Süleymanpaşa Belediyesi Cadde ve Pasaj İndirim Günleri. Festival İndirim Günleri, Bu Logoyu Gördüğünüz Tüm İşletmelerde.” ifadeleri yer alıyor.

3 milyona yakın kişinin katılması beklenen Kiraz Festivali ve sonrasında da devam edecek olan İndirim Günleri etkinliğinin tanıtımını yapan ekipler, sınır kapılarından ülkemize giriş yapan tüm araçlara ve yayalara broşür takdim ederek turistleri Süleymanpaşa’ya davet ediyor.