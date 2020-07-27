Faiz silme kampanyası için son 3 gün
ELEKTRİK FATURA BORÇLARINI, 30 TEMMUZ 2020 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR TEK SEFERDE NAKİT OLARAK ÖDEYEN MÜŞTERİLERİN TÜM FAİZ BORÇLARINI SİLECEĞİNİ HATIRLATTI.
TREPAŞ, elektrik fatura borçlarını 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar tek seferde nakit olarak ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarının silineceğini hatırlattı.
Türkiye’nin de içinden geçtiği Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde, Trakya bölgesindeki müşterilere destek olmak ve enerji hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarını sağlamak amacıyla TREPAŞ tarafından başlatılan “Faiz Silme” kampanyası için son 3 güne girildiği müşterilere duyuruldu.
TREPAŞ, gerçekleştirdiği kampanya ile vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyecek. Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatmış olacak.
Kampanya, resmi daire, sanayi, ticarethane, mesken ve tarımsal sulama müşterileri de dahil olmak üzere tüm TREPAŞ müşterilerini kapsıyor. Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 30 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın tüm TREPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabilecek.
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