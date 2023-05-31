Fabrikada üzerine demir düşen işçi yaralandı
TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE BİR TEKSTİL FABRİKASINDA ÜZERİNE DEMİR DÜŞEN BİR İŞÇİ YARALANDI.
TEKİRDAĞ 31.05.2023, 18:19
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında üzerine demir düşen bir işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında İ.B. (27) adlı işçinin üzerine demir düştü. Yaralanan işçi olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı işçi, daha sonra ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.