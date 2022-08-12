Evliya Çelebi Caddesi’nde yol çilesi bitti

Süleymanpaşa Belediyesi, yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıllardır bakımsızlık nedeniyle sayısız çöküntünün oluştuğu Ortacami Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi, asfaltla kaplanarak tamamen yenilendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen bir haftalık geceli gündüzlü çalışma sonrasında tamamlanan Evliye Çelebi Caddesi, vatandaşların kullanımına açıldı. Çalışmalar çerçevesinde kullanılamaz durumdaki eski zemin tamamen kaldırıldı, zemin düzleştirme ve sıkıştırma işlemleri gerçekleştirildi ve asfalt serimi yapıldı. Ayrıca cadde boyunca yaya kaldırımları yenilendi, hız kıran kasisler konularak yol çizgileri çizildi ve çalışmalar tamamlanmış oldu.

Ortacami Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde gerçekleştirilen çalışmaları her gün sıkı bir şekilde yerinde takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, mahalle sakinleri ile de görüş alışverişinde bulunarak vatandaşın talep ve beklentilerini not etti. Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Ortacami Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde yürüttüğümüz yol çalışmalarımızı tamamladık. Bölgede, cadde üzerinde yaptığımız asfaltlamanın yanı sıra, yaya kaldırımı onarımları ile çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından, sil baştan yenilediğimiz güzergâhımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Süleymanpaşa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.