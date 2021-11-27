Esnaf buluşmaları devam ediyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gönül Belediyeciliği Sektör Buluşmaları, Tekirdağ Berberler ve Kuaförler Odası ve Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ile devam etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantılarında esnafa güncel salgın tedbirleri ile bilgilendirme yapılırken, Başkan Yüksel de Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra 2022 yılı itibariyle hayata geçirilmeye başlanacak devasa projeleri tanıttı.

Meslek odaları ile istişarede bulunmak üzere bir otelde organize edilen toplantılarda Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Kafalı, katılımcılara Korona virüsü salgınında gelinen son nokta hakkında önemli bilgiler verdi. Kafalı, kurumsal ve kişisel salgın tedbirlerinin önemine değindiği konuşmasında yeni kapanma süreçleri yaşanmaması için salgınla topyekûn mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Yüksel ise 30 ayı aşan görev sürelerinde gerçekleştirdikleri proje ve yatırımlarla ilgili esnafı bilgilendirirken, Korona virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan istişare toplantılarının önümüzdeki dönemde belirli aralıklarla düzenleneceğini ifade etti.

Toplantılarda odalara kayıtlı en eski üye esnaflara anı plaketleri takdim eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, uzun yıllar Tekirdağ’a hizmet vermiş esnaflara teşekkür etti.