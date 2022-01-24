Ergeneli sporcular Tekirdağ’ı temsil edecek

Ergene temsilcisi olarak katıldığı turnuvada Tekirdağ il birincisi olan Ergene erkekler hentbol takımı bölge şampiyonası maçları öncesi Ergene Kaymakamı Taşçı’yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Muratlı’da düzenlenen turnuvada Tekirdağ il birincisi olan Ergene yıldız erkek hentbol takımı Kaymakam Mehmet Emin Taşçı’yı makamında ziyaret etti. Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenleri Şengül Şen ve Ömer Faruk Özdemir tarafından çalıştırılan, Yıldızlar Erkek Hentbol Takımı Muratlı’ da düzenlenen turnuvada il birincisi olarak, Tekirdağ’ı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Kaymakam Taşçı birinci olan öğrencileri tebrik ederek başarılarını hem sporda hem de derslerinde devam ettirmelerini diledi.