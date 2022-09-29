Ergeneli öğretmenlere başarı belgesi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde öğretmenlere törenle başarı belgeleri verildi.

Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda Üstün Başarı Belgesi alan öğretmenlere belgeleri, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı tarafından takdim edildi. Parıltı, ödül almaya hak kazanan personele gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.