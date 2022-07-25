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Ergeneli gençler koşabiliyorken koşuyor

Tekirdağ Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Koşabiliyorken Koş” etkinliği sürüyor.

TEKİRDAĞ 25.07.2022, 09:53
Ergeneli gençler koşabiliyorken koşuyor

Tekirdağ Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Koşabiliyorken Koş” etkinliği sürüyor.

Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü uhdesindeki Ulaş Futbol Sahasında uzman antrenör Melih Barış Ardoğan nezaretinde 7’den 77’ ye koşabiliyorken koş etkinliği düzenleniyor.

Tüm vatandaşların sağlıklı bir şekilde spor yapmasını sağlamak, ülkemizde spor kültürünü yaygınlaştırmak, toplum sağlığını korumak ve geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla Ergene’deki faaliyetler devam ediyor.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşların Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne veya Ulaş Futbol Sahasına müracaat edebilecekleri kaydedildi.

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