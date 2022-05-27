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Ergeneli çocuklar toprakla buluştu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde öğrenciler, ’Haydi Çocuklar Toprakla Buluşmaya’ etkinlikleri çerçevesinde Ulaş Mahallesi’nde bulunan hobi bahçesinde toprakla buluştu. Etkinliğe Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da katıldı.

TEKİRDAĞ 27.05.2022, 11:25
Ergeneli çocuklar toprakla buluştu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde öğrenciler, ’Haydi Çocuklar Toprakla Buluşmaya’ etkinlikleri çerçevesinde Ulaş Mahallesi’nde bulunan hobi bahçesinde toprakla buluştu. Etkinliğe Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da katıldı.

Ziraat Mühendisi Mustafa Köseoğlu’nun ev sahipliği yaptığı etkinliğe Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın yanı sıra Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu, Ergene Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş ve öğrenci velileri de katıldı. Yeşiltepe İnönü İlkokulu Müdürü Hidayet Göktaç öğrencilerin, bu tip etkinlikler sayesinde doğa sevgisini yaşayarak içselleştirdiklerini, tarımsal faaliyetlerin ve ağaçlandırmanın öneminin daha net kavrandığını belirterek etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik süresince toprakla haşır neşir olan öğrenciler çeşitli fidanları toprakla buluşturdu.

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