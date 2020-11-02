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Ergene’den İzmir’e yardım eli

ERGENE KAYMAKAMI MEHMET EMİN TAŞÇI, İZMİR'E YARDIM ULAŞTIRMAK İSTEYENLERİN ERGENE KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BÜROSUNA MÜRACAATTA BULUNABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

TEKİRDAĞ 02.11.2020, 13:31
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Ergene’den İzmir’e yardım eli

İzmir’de meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde de kaymakamlık harekete geçerek yardımsever Ergene halkının yardım elini İzmir’e uzatması için çalışma başlattı.

Ergene Kaymakamlığı’ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “İzmir’de deprem sonrası bölgeye yapılan yardım faaliyetleri Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) Koordinasyonunda yürütülmektedir. İhtiyaç sahibi afetzedelere dağıtılmak üzere şuan için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniyeye ihtiyaç vardır. İhtiyaç oluşması halinde ayrıca bildirilecektir. Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımlarını ulaştırmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bürosuna başvurabilirler” denildi.

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