Ergene’deki okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde ’Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ yapıldı.

2022 Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında Türkiye’de 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı, Ergene’deki tüm okullardaki 647 öğretmen ve 10 bin 888 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ergene Büyükşehir Belediye Cumhuriyet İlkokulu’ndaki tatbikata Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, Ergene İlçe Sağlık Müdürü Fergan Genç ile Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı da katıldı.

Sorunsuz şekilde tamamlanan tatbikatın ardından Kaymakam Mehmet Emin Taşçı, Okul Müdürü Fatih Ünal ve İSG Uzmanı Songül Konagar’a teşekkür etti.