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Ergene’deki göletlere balık bırakıldı
Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yer alan göletlere balık popülasyonunu arttırmak maksadıyla 9 bin adet balık bırakıldı.
TEKİRDAĞ 25.08.2022, 10:37
Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde yer alan göletlere balık popülasyonunu arttırmak maksadıyla 9 bin adet balık bırakıldı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Tarım Müdürlüğü ekiplerince Velimeşe, Marmaracık ve Sağlık Mahallelerinde bulunan göletlere toplamda 9 bin adet balık bırakıldı. Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanabilmesi, iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla yapılan çalışmaların devam ettirileceği kaydedildi.
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