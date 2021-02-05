Ergene’de yeni kurslar açılmaya devam ediyor

Ergene Belediyesi’nin vatandaşlar için ücretsiz başlattığı meslek edindirme kurslarına yeni kurslar eklenmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi tarafından başlatılan kurslara giyim, pastacılık, bayan kuaförlüğü, fotoğrafçılık ile kamera çekimi, deri çanta ve aksesuar, hediyelik eşya yapımı, halk oyunları kursu, bilgisayar kursu ve bilgisayarlı muhasebe kursları ile aşçı yardımcılığı, ev tekstili, giyim, İngilizce, resim, çini sanatı, ebru kursu, tiyatro, diksiyon ve girişimcilik ve temel makyaj eğitimi kursları da eklendi.

Ücretsiz kurs sayısı 19 oldu

Ergene Belediyesi tarafından eklenen yeni kurslar ile birlikte Ergene Belediyesi’nin kurs sayısı 19 oldu. Ergene Belediyesi tarafından ücretsiz verilen kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin diğer kurslara başvuru yaptığı gibi yazılı olarak Sağlık Mahallesi’nde yer alan Kültür Merkezi binasına başvurmaları gerekiyor.

Ergene Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak düzenlenen kurslardan bayan kuaförlüğü kursu hariç diğer kurslar Ergene Kültür Merkezi binasında veriliyor. Geçmiş dönemlerde bayan kuaförlüğü kursunu başarıyla bitiren birçok kursiyer kendi iş yerini açarak çalışmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Ergene Kültür Merkezinin belediyemize devredilmesiyle birlikte yeni kurslarımızı hayata geçirdik. Şu anda kayıtlarımız devam ediyor. Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında kurslarda eğitimlerimiz başlayacak. Meslek edindirme kurslarımız ile birçok vatandaşımızı iş sahibi yapmayı hedefliyoruz. Ergene Belediyesi olarak sosyal belediyecilik yaptığımız çalışmalarla halkımıza her alanda dokunan işler yaparak faydalı olma gayretimizi sürdürüyoruz. Ergene’de vatandaşlarımıza her zaman destek verdik vermeye de devam edeceğiz” denildi.