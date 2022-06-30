Ergene’de yaz dönemi spor kursları başladı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün yürüttüğü Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de paydaş olarak katıldığı faaliyetleri içinde yer alan yaz dönemi boyunca devam edecek olan Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Gençlik Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları açılış töreni Yıldırım Beyazıt Han Spor Salonunda yapıldı.

Açılış programı Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, Gençlik Merkezi Müdürü Orhan Özüpak, Yeşiltepe İnönü İlkokulu Müdürü Hidayet Göktaç, Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sayın Özgür Esur, Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Müdürü Volkan Münüklü, sporcular, öğrenciler ve velilerin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamanın amaçlandığı faaliyetler Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Ulaş Futbol Sahasında futbol branşında, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Spor Salonu, Yeşiltepe İnönü İlkokulu Spor Salonunda basketbol ve voleybol branşlarında başladı. Ücretsiz kurslar 9 Eylül 2022 tarihine kadar gerçekleşecek.

Kurslara katılmak isteyenler başvurularını Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ilgili tesislerde çalışan antrenörlere faaliyetler süresince yapılabilecek.