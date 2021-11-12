Ergene’de öğretmenler günü voleybol turnuvası maçları sürüyor

Ergene Kaymakamlığı ile Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamına düzenlenen voleybol turnuvasında müsabakalar sürüyor.

Ergene genelinde görev yapan öğretmenlerin katıldığı 17 okuldan toplam 11 takımın yer aldığı Öğretmenler Günü Voleybol turnuvası Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulu - Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu karşılaşmasıyla başlamıştı. Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen organizasyonda Başöğretmen Ortaokulu ve Eren MTAL ile Velimeşe Anadolu Lisesi arasındaki müsabakayı Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, şube müdürleri Erkan Can ve Ömer Yıldırım da takip etti.

Organizasyondan sorumlu şube Müdürü Erkan Can takımlara başarılar dileyerek iyi olanın ve en fazla hak edenin kazanacağı bir turnuva olmasını, asıl amacın Ergene’nin farklı mahallelerinde görev yapan öğretmenlerin birbirleriyle iletişimlerini kuvvetlendirmek ve sportif faaliyetlere teşvik etmek olduğunu belirtti.

Turnuvada derece elde edecek olan takım ve öğretmenlere ödülleri 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında verilecek.