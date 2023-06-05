Ergene’de öğrenciler roman kahramanlarını canlandırdı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Velimeşe Anadolu Lisesi öğrencileri roman kahramanlarını canlandırdı. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Filiz Balnak öncülüğünde "Roman Kahramanları Festivali" gerçekleştirildi.

Her Kitap Bir Dünya dahilinde öğrenciler okudukları kitaplarda hafızalara kazınan sözleri, jest ve mimikleri kullanarak o zamanların büyüsünü tekrar izleyicilere yaşattı. Okunan romanların daha iyi anlaşılması, o dönemdeki zihniyeti analiz etme yeteneğinin geliştirilmesi, izleyicilerde merak uyandırma ve kitap okuma isteğini artırma amacıyla yapılan festivalde öğrenciler; Dostoyevski, Victor Hugo, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Pamuk ve Sabahattin Ali gibi yazarların romanlarındaki kahramanların kostümlerini giyerek onların karakterlerine büründüler.

Renkli anlara sahne olan Roman Kahramanları Festivali’nde öğrenciler arkadaşlarından ve izleyenlerden de tam not alarak bol bol alkışlandı.