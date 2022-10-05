Ergene’de "Mevlid-i Nebi" ve "Camiler ve Din Görevlileri" haftası kutlandı

1-7 Ekim Mevlid-i Nebi Haftası aynı zamanda Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Ergene Kültür Merkezinde program düzenlendi.

Program Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında dünya birincisi olan Velimeşe Zümrüt Camii İmam Hatibi Hafız Muhammed İsmail Demirel’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra konferans için kürsüye Namık Kemal Üniversitesi Arapça Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Tutal çıktı.

Tutal, “Peygamber Efendimiz’in (sallallahü eliyhi vesellem) En Güzel Mürebbi, En Güzel Muallim konulu konuşmasında 5 farklı eğitim sistemini önemle aktardı. Her bir maddedeki hususu detaylıca anlatan Prof. Dr. Ramazan Tutal sözlerini sonlandırdıktan sonra ilahiler okundu.

Program Ergene İlçe Müftülüğünün düzenlemiş olduğu Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi. Ödülleri bizzat Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın elinden alan öğrenciler, gecenin anısına hatıra fotoğrafları çekildiler.

Düzenlenen programa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Emekli Tekirdağ İl Müftüsü Mahmut Gürlen, Ergene İlçe Müftüsü Ali Osman Bayrak, Namık Kemal Üniversitesi Arapça Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Tutal, kurum müdürleri, birim amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri, hafızlar, camii imamları, Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler, aileleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldılar.