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Ergene’de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kanunu Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ 07.07.2022, 11:52
Ergene’de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma Kanunu Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanuna ilişkin Çocuk Koordinasyon ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanunu’na ilişkin kadına şiddetle mücadele kurulları toplandı. Yapılan toplantıda, Ergene’de hizmet veren tüm daire amirlikleri tarafından çocuk, kadın ve aile çalışmalarında tam koordinasyon sağlanması, farkındalık çalışmaları ile birlikte eğitimlerin hız kesmeden verilmesi konularında kararlar alındı.

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