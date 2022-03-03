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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu hayal aleminde geziyor, Türk ve Türkiye düşmanlarını aklamak için uğraşıyorsun. Düşman her kimse, her neredeyse S-400’ün hedefi orasıdır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
Ergene’de kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.
TEKİRDAĞ 03.03.2022, 10:01
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.
Ergene Kaymakamlığı’nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısıyla, 5395 Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İlçe Koordinasyon toplantısı 2022 yılı ilk toplantılarında 2021 yılı değerlendirilmesi yapılarak, 2022 yılında kadın çalışmaları ve çocuk çalışmalarıyla ilgili planlamalar yapıldı.