Ergene’de kadına şiddet konusu masaya yatırıldı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı.

Ergene Hükümet Konağı Şehit Polis Fethi Sekin Toplantı Salonu’nda Kaymakam Mehmet Emin Taşçı başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

Toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla Türkiye genelinde 81 ilde valiler başkanlığında, tüm ilçelerde de kaymakamlar başkanlığında eş zamanlı olarak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı yönünde karar alınması nedeniyle Ergene’de de Kaymakam Mehmet Emin Taşçı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıya Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar, birim müdürleri ve daire amirleri de katıldılar.