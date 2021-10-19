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Ergene’de ilkyardımcı kursu düzenlendi
Ergene Kaymakamlığı tarafından ilçedeki ilkyardımcı ihtiyacını karşılamak üzere kurs düzenlendi.
TEKİRDAĞ 19.10.2021, 10:15
Ergene Kaymakamlığı tarafından ilçedeki ilkyardımcı ihtiyacını karşılamak üzere kurs düzenlendi.
Ergene Kaymakamlığı çatısı altında müsabakalarda spor kulüpleri ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında kurum ve kuruluşların ilk yardımcı ihtiyaçlarını karşılamak için pandemi kuralları çerçevesinde Ergene Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda ilk yardımcı kursu düzenlendi.
Düzenlenen kurslara katılan tüm kursiyerlere ve eğitmenlere başarılar dileyen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ilk yardımın ve ilk yardımcının önemini belirterek, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.