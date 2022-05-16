Ergene’de Gençlik Haftası kutlamaları başladı

15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde açılış programı düzenlendi.

Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtına Gençlik Haftası çelenginin sunulması ile hafta faaliyetleri başlatıldı. Ardından Ergeneli gençler Muaythai ve Halk Oyunları gösterilerini sundular. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı Gençlik Haftası etkinliklerinin ilçe genelinde kros, dart, şiir, kompozisyon, resim yarışmaları ve streetball turnuvası ile devam edeceği bildirildi.