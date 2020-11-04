Ergene’de durak imalatı devam ediyor
ERGENE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, KENDİ İMKANLARIYLA ÜRETTİĞİ OTOBÜS DURAKLARINI İHTİYAÇ DUYULAN YERLERE MONTE EDİYOR.
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kendi imkanlarıyla ürettiği otobüs duraklarını ilçenin çeşitli mahallelerinde ihtiyaç duyulan yerlere monte ediyor.
Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Tekirdağ genelinde toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alınmasına izin verilmemesinin ardından duraklarda bekleyen kişi sayısının artacağını göz önünde bulunduran Ergene Belediyesi ekipleri, mevcut otobüs duraklarına ilave olarak yeni duraklar yapmaya devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde belediyenin kendi imkanları ile üretilen otobüs durakları, yine belediye ekipleri tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde talep edilen ve ihtiyaç duyulan yerlere konularak vatandaşların kullanımına sunuluyor.
Konuya ilişkin olarak Ergene Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklarının bir anda düşmesi nedeniyle otobüs ve servis bekleyen vatandaşlarımızı soğuk ve yağmurun olumsuz etkilerinden korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni otobüs duraklarının imalatını tamamen kendi personelimiz ve kendi imkanlarımız ile yapıyoruz bu sayede önemli ölçüde tasarruf da sağlıyoruz” denildi.
Açıklamada ayrıca yeni monte edilen otobüs duraklarının da mevcut durakların da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri dahilinde periyodik aralıklarla dezenfekte edildiği ve dezenfekte çalışmalarının süreceği kaydedildi.
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|8
|17
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|8
|15
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|8
|14
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|7
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|8
|12
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|7
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|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
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|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
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|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
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|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
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|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
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|5
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|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
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|14
|6. Villarreal
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|12
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|11
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