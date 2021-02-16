Ergene’de Covid-19 denetimleri sürüyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler Tekirdağ’ın Ergene İlçesinde de sürdürülüyor. Denetimlere Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da bizzat katılıyor.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı beraberinde Ergene İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Barış Gökçearslan, Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Süleymanoğlu ile birlikte Sağlık Hepimiz İçin sloganıyla Ergene ilçesinde denetimler gerçekleştirdi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ana caddeler, park ve bahçeler, oteller, market ve bakkalları kapsayan denetimlerde beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte iş yerlerine ziyaretler gerçekleştiren Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı işletme sahiplerinin kurallarına dikkat etmeleri yönünde ikaz etti.

Kaymakam Taşçı tedbirlere eksiksiz uyan işletme sahiplerine de hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.