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Ergene’de Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde etkinlikler düzenlendi.

TEKİRDAĞ 07.10.2021, 10:59
Ergene’de Amatör Spor Haftası etkinliklerle kutlandı

4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde etkinlikler düzenlendi.

Ergene Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında 8-18 yaş futbol şenliği, veteran sporcuların katılımıyla voleybol şenliği, sporcuları öğrencilerle okul saatleri dışında kalan zamanlarda voleybol, basketbol, hentbol, muay thai ve tenis branşlarında müsabakalar gerçekleştirildi.

Müsabakalarda öğrenciler ve sporcular keyifli anlar geçirdi.

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