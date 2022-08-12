Ergene Spor Kompleksi yükseliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Tekirdağ’ın Ergene ilçesine yaptırılan spor kompleksinde çalışmalar sürüyor.

Ergene’nin Sağlık Mahallesi’nde yer alan yaklaşık 18 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden spor kompleksinde kiriş ve kolonlar tamamlanmaya başladı. Kapalı tenis kortunda ise oyun alanının dolgu malzemeleri atılmaya başlandı.

Aynı bölgede yapılan ve tamamlanma aşamasına gelen gençlik merkezinin ise tefrişat aşamasına geldiği kaydedildi. Ergene Spor Kompleksinin tamamlanmasının ardından 2023 yılı Mart ayında hizmete gireceği kaydedildi.